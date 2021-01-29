В Псковской инфекционной больнице появится колл-центр и услуга «звонок лечащего врача»

В Псковской инфекционной больнице начинает работу колл-центр по работе с обращениями граждан. Об этом рассказала главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Теперь задать вопросы, рассказать об имеющихся жалобах можно по многоканальному телефону: 8 (8112) 29-41-22. Кроме того, близкие родственники по нему смогут узнать о состоянии пациентов.

Кроме того, Анастасия Повторейко рассказала, что в больнице по предварительной записи будет работать общедоступная услуга «звонок лечащего врача». «Создание такого информационного центра позволит своевременно, адресно, оперативно решать проблемные вопросы», - отметила Анастасия Повторейко.