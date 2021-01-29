Михаил Ведерников выступил на торжественном открытии детского корпуса инфекционки

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на торжественном открытии нового детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы.

Губернатор выразил надежду, что все средства, вложенные в медицину в региона, будут оправданы. Также он отметил, что Псковская область получила самую современную инфекционную службу их существующих.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы на 60 мест построен всего за несколько месяцев силами специалистов Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина.

С завтрашнего дня в Псковской инфекционке начнет работать call –центр. Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, дозвониться до него можно по телефону (8112) 29 41 22.

Набрав номер, родственники смогут узнать о состоянии больного, договорить о беседе с его лечащим врачом, оставить свои предложения.

Напомним, что эта уже четвертая прямая линия с участием губернатора. Глава региона ответит на вопросы, которые поступают от псковичей по телефону и в социальных сетях. В преддверии эфира на телефон прямой линии уже поступило более 1 300 вопросов