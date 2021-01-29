Стало известно, когда псковские школьники будут сдавать выпускные госэкзамены

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Государственные выпускные экзамены для выпускников 11 классов, не планирующих поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике - с 3 по 17 сентября 2021 года», - говорится в сообщении.

Выпускники будут сдавать только два экзамена, аттестация в форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет.

Задания в экзаменах составят на основе документов, которые определяют содержание заданий единого госэкзамена. До 10 февраля демонстрационные варианты будут опубликованы на сайте ФИПИ