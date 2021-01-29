1 февраля псковская детская инфекционка примет первого пациента

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В понедельник, 1 февраля, детский корпус инфекционной больницы в Пскове начнет принимать пациентов, об этом стало известно сегодня во время открытия медучреждения.

Главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко отметила, что год назад на этом месте был пустырь, а сейчас это два полноценных корпуса – детский и взрослый. «Это гордость, колоссальный труд строителей Министерства обороны и всех медиков», – подчеркнула Анастасия Повторейко.

Условия в новой детской инфекционке выгодно отличаются от старой инфекционной больницы. Здесь предусмотрены даже совместные палаты для родителей, которые будут оставаться с детьми. «Там мамы на тумбочках лежали», - поделился впечатления от посещений старой инфекционки Михаил Ведерников.