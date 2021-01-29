6 реанимационных боксов появятся в детском корпусе инфекционной больницы в Пскове

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Шесть реанимационных боксов появятся в Пскове в детском корпусе инфекционной больницы. Об этом сообщили во время визита губернатора в открывшийся сегодня корпус детской больницы. Детское отделение начнёт принимать первых пациентов 1 февраля.

Кроме того, в Псковской инфекционной больнице заработал Call-центр по работе с обращениями граждан. Главный врач медучреждения Анастасия Повторейко рассказала, что это единый информационный центр, где есть доступ к каждому пациенту.

Сегодня сall-центр работает первый день. За два часа работы два оператора уже успели принять 56 звонков граждан.