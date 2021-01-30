Новые запреты ждут псковских водителей летом 2021 года

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД РФ подготовил новый проект постановления правительства, который будет содержать список новых запретов на использование транспортного средства, пишет ТАСС.

Постановление планируется ввести в действие с 1 июня. Издание сообщает, что в новом проекте планируется запретить использовать зимнюю резину летом и наоборот.

Кроме того, зимние шины должны быть установлены на всех колесах, а также придется поставить колеса именно того размера, который подходит по техническим данным производителем.

Запреты будут касаться и ремня. Он должен быть исправным, а язычке лямки должен фиксировать ремень и не должен выбрасывать его после нажатия на кнопку. Кроме того, лямка должна вытягиваться и втягивать катушку.

Отдельный пункт будет касаться работы двигателя. Автомобили на газу должны будут иметь паспорта на баллон, оформленный у изготовителя.

Если балон уже был установлен в авто, необходимо контролировать, чтобы серийный номер и обозначения были четко изображены на баллоне. В случае, если при ремонте произошли изменения газового оборудования, нужно оформить новые сведения в уполномоченных организациях.

Если в проекте указано, что в наличие авто предусмотрена аппаратура спутниковой навигации или система вызова экстренных служб, то теперь эти устройства должны быть исправны.