Анастасию Повторейко назвали «Человеком региона-2020»

Фото из Facebook-аккаунта Анастасии Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко признана «Человеком региона-2020» по мнению РИА «SМ-News».

«На протяжении нескольких месяцев работы во время эпидемии она доказывает, что работа и пациенты важнее свободного времени и собственного здоровья» - пишет издание.

Анастасия Повторейко во время пандемии прошла огонь и воду, бросив все силы на спасение людей. Специалист сама заразилась коронавирусом и на целый месяц была отстранена от работы и находилась на самоизоляции, даже не видясь со своей семьей.

Но даже в такое тяжёлое время она была на связи с жителями региона. Помогала и решала самые непростые вопросы, связанные со экстренным строительством новых инфекционных больниц. Ее труд оценил не только губернатор Псковской области, но и президент Владимир Путин, вручив благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом.