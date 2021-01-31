В незаконном митинге в Пскове приняло участие около 150 человек

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Несанкционированная акция в Пскове сегодня собрала ещё меньше народу, чем неделей ранее, сообщает Псковское агентство информации.

Участие в митинге приняли около 150 человек. Участники несанкционированный акции собрались в Летнем саду, а затем прошли по Октябрьскому проспекту до площади Ленина.

Сообщается, что акция прошла спокойно. Сотрудники правоохранитльных органов вели себя вежливо по отношению к митингующим. Составлено порядка 40 протоколов о нарушении КоАП РФ, несколько человек задержаны.