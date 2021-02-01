Шестидневная рабочая неделя ожидает псковичей в феврале

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В феврале в России ожидается шестидневная рабочая неделя, связанная с празднованием Дня Защитника Отчества, пишет РИА Новости.

Планируется, что с 15 россиянам придется проработать до 20 февраля. Рабочий день 22 февраля перенесется на субботу - 20 февраля. Зато после длинной рабочей недели ожидается целых три выходных и последует трехдневная рабочая неделя.

Издание со ссылкой на Роструд сообщает, что в 2021 году будет 7 коротких рабочих недель, А последняя рабочая неделя года завершится в четверг, ведь 31 декабря занесли в список всероссийских выходных дней.