Размер ряда социальных пособий увеличится в Пскове с 1 февраля

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В Пскове с 1 февраля увеличат размер ряда социальных пособий и выплат, сообщает газета «Известия».

По закону, раз в год в России происходит индексация социальных выплат. В 2020 году, по данным Росстата, инфляция составит 4,9%, на такой процент в этом году и будут увеличен

Рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве.

Проиндексированы будут и детские пособия, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности.