С 1 февраля в Пскове изменилась часть детских выплат

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С 1 февраля 2021 года проиндексированы сразу несколько федеральных детских выплат, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 18 тысяч 886 рублей, пособие уходу за ребенком до 1,5 лет - 7 тыс 82 рубля.

Женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, получат 708 рублей. Беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, выплатят 29 тысяч 908 рублей, а ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего срочной службы составит 12 тысяч 817 рублей.

Кроме того, с начала года повысился ряд других федеральных и региональных пособий. Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и на третьего или последующих детей, теперь составляют по 11 тыс 542 рубля, а также на ребенка в возрасте от трех до семи включительно 5 тыс 771 рублей.

Кроме того, увеличены государственные ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет, на ребенка одинокой матери, на ребенка военнослужащего или на детей разыскиваемых родителей, а также ежемесячная денежная выплата многодетной семье на топливо и компенсация проездного билета детям, воспитывающимся в таких семьях. Выплаты приемным и опекаемым семьям стали больше также с 1 января 2021 года.

В новом году вырос также ряд социальных пособий другим категориям граждан. Это касается ежемесячных денежных выплат ветерану труда, ветерану труда Псковской области, труженику тыла, реабилитированным, сельским специалистам и т.д.