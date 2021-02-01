Великолукские спортсменки одержали победу в Чемпионате России по стрельбе из лука

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Великолукские спортсменки одержали победу в Чемпионате России, который проходил в Орле, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Регион прославили три спортсменки по стрельбе из блочного лука из Великих Лук: Александра Савенкова, Кира Андреева и Софья Фадеева. Девушки занимаются стрельбой из лука уже более 10 лет.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Александра Савенкова – заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка России, призер Чемпионата Мира, Европы, Кубка Мира, Кубка Европы, Первенства Европы. Входит в сборную команды России по стрельбе из лука.

Кира Андреева — мастер спорта международного класса, чемпион России, неоднократный призер Чемпионата Европы в разных возрастных категориях.

Софья Фадеева является мастером спорта, победителем Кубка Европы, неоднократным чемпионом и призером России

Тренер девушек Виталий Андреев рассказал, что остался доволен выступлением команды. «Выход в финал был очень сложным — только перестрелка вывела команду к борьбе за первое место. Финальное противостояние также было упорным», — рассказал тренер.