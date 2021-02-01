Трое рыбаков с 11-летним ребёнком заблудились на льду Чудского озера

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Гдовские спасатели помогли рыбакам, заблудившимся на льду в акватории Чудского озера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В эту субботу около 8 часов вечера спасателям сообщили, что четверо граждан заблудились на льду в акватории Чудского озера около населенного пункта Луневщина Гдовского района.

Сообщается, что люди заблудились из-за недостаточной видимости. На поиски людей была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда из Гдова.

Спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения рыбаков и развернули световую башню. В результате в 20:45 все 4 человека, в том числе и 11-летний ребенок, были выведены на берег. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.