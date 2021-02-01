На этой неделе в Псковской области похолодает до -16 градусов

Фото из архива КП

О сильном похолодании в Псковской области к концу недели сообщил Центр ФОБОС. Ожидается, что столбик термометра опустится до -16 градусов.

Во вторник, 2 февраля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью -6..-8°, днем -4..-6°, ветер южный, умеренный.

В среду, 3 февраля, ожидается пасмурная погода, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -2..-4°, ветер западный, умеренный.

По данным ФОБОС, температура воздуха начнет понижаться уже с четверга. Ночью и днем 4 февраля температура ожидается в пределах -8 градусов, пасмурная погода, небольшой снег, ветер северный, умеренный.

В пятницу, 5 февраля, ожидается пасмурная погода, местами дымка; ночью -11..13°, днем -8..-10°, ветер северо-западный, умеренный.

В субботу, 6 февраля, столбик термометра опустится до аномального значения в -17 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем -9..-11°. Однако - это ниже нормы всего на 1-2 градуса. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман, ветер северо-западный, умеренный.

В воскресенье, 7 февраля, ожидается пасмурная погода, в регион вернется небольшой снег; ночью -13..15°, днем -6..-8°, ветер северо-западный, умеренный.