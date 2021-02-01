Совет многодетных матерей создадут в Псковской области

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Совет многодетных матерей Псковской области создадут в Псковской области. Об этом на вручении медалей «Родительская слава» в Пскове сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Совет будет принимать решение о том, кому в первую очередь оказывать помощь. Губернатор напомнил, что в 2020 году 8 псковских многодетных семей получили автомобили «Газель Некст», а одна семья получила ключи от нового дома.

«Принято решение, что вручение автомобилей и индивидуальных домов станет постоянной региональной программой социальной поддержки, и мы будем стараться наращивать объемы этой помощи. А для того чтобы она стала адресной и объективной, в регионе создадут Совет многодетных матерей Псковской области», — отметил Михаил Ведерников.