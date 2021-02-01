Семи псковским многодетным семьям вручили медали за воспитание детей

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Семи псковским многодетным семьям вручили медали «Родительская слава Псковской области» за заслуги в воспитании детей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за воспитание детей и вклад в улучшение демографической ситуации. Глава региона отметил, что администрация старается оказывать необходимую помощь и поддержку семьям и рассказал, что в Пскове для этой цели собираются создать Совет многодетных матерей.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Отец 10 детей Андрей Чернодедов от имени награждаемых поблагодарил главу региона за высокую оценку родительского труда и поддержку. «Очень ценно, что вы обращаете внимание на многодетные семьи. Благодаря вам наша область становится более социально ориентированной», — отметил глава семейства.

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