Семи псковским многодетным семьям вручили медали за воспитание детей

Фото: пресс-служба администрации Псковской области
Семи псковским многодетным семьям вручили медали «Родительская слава Псковской области» за заслуги в воспитании детей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за воспитание детей и вклад в улучшение демографической ситуации. Глава региона отметил, что администрация старается оказывать необходимую помощь и поддержку семьям и рассказал, что в Пскове для этой цели собираются создать Совет многодетных матерей.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
Отец 10 детей Андрей Чернодедов от имени награждаемых поблагодарил главу региона за высокую оценку родительского труда и поддержку. «Очень ценно, что вы обращаете внимание на многодетные семьи. Благодаря вам наша область становится более социально ориентированной», — отметил глава семейства.
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