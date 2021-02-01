Псковичам рассказали, на какой день лучше сдавать тест на антитела к коронавирусу

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На какой день нужно сдавать тест на антитела к СOVID-19 рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.

Медик рассказала, что если ПЦР-тестирование вам ранее не делали, но вы подозреваете, что у вас был коронавирус, исследование актуально сдать через две недели после болезни. Через этот промежуток времени будет увидеть антитела класса M и G.

Справка: Иммуноглобулины М первыми встречаются с инфекцией, поэтому считаются маркерами острой первичной инфекции. Иммуноглобулины G синтезируются последними и сохраняют информацию о коронавирусе.