О правилах реабилитации после коронавируса рассказала Анастасия Повторейко

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Главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live рассказала, как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19.

Она отметила, что во время лёгочной реабилитации нужно избегать тяжёлые физические нагрузки. Проявлять активность нужно, но делать это необходимо умеренно. По ее мнению, оптимально будет заниматься пешими прогулки, проводить время на открытом воздухе, заниматься скандинавской ходьбой.

«Настрой должен быть на то, что мы после ковида не лежим, а наоборот. Чем быстрее мы начнем двигаться, тем быстрее пойдёт процесс реабилитации. Если требуется, делаем дыхательную гимнастику», – рассказала врач и отметила, что санитарно-курортное лечение оправдано при больших объёмах поражения лёгких

На данный момент профессиональной реабилитации для перенёсших коронавирус в тяжелой форме не существует. Работа в этом направлении ведется. «Сейчас тема реабилитации прорабатывается, в том числе с Минздравом. В Пскове и Великих Луках есть инструкторы, мы закупаем оборудование и рассматриваем возможность открытия лёгочной реабилитации на своей базе, если будет необходимость», - уточнила Анастасия Повторейко.