«Каверинка» приглашает маленьких псковичей на Ночь Гарри Поттера

Фото из сообщества ВКонтакте Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина

В четверг, 4 февраля, Псковская библиотека им. В. А. Каверина приглашает юных волшебников пройти магический квест, чтобы попасть в Хогвартс. О том, как стать участником чародейского испытания, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» организаторы квеста.

«В честь Всемирной Ночи Гарри Поттера 4 и 7 февраля Псковская библиотека им. В.А. Каверина приглашает юных волшебников пройти магический квест и попасть в Хогвартс и побороться за таинственный приз» - рассказали в библиотеке.

Участники смогут попасть в офис «Ежедневного пророка», увидеть «фантастических тварей», полетать на метле по Косому Переулку, поучаствовать в чародейском мастер-классе.

Финальное приключение ребят будет ждать в импровизированном Хогвартсе, где их будет ожидать заслуженная награда. О том, какой именно приз ждёт победителей - организаторы держат в тайне. Однако, половина мест уже разобрана.

Ждут волшебников всех возрастов 4 февраля (четверг) в 15.30 и в 18.30, 7 февраля (воскресенье) в 11.00 и в 13.00 на Сиреневом бульваре, 3.

Участие бесплатное, по предварительной записи, которую можно осуществить по телефону 682059 или заполнив анкету