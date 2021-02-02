Скончался директор псковской школы Андрей Мануйлов

.

Скончался директор псковской школы № 47 Андрей Мануйлов. Об этом cообщил в своем instagram-аккаунте заместитель главы администрации Александр Коновалов.

«Пока это тяжело осознать», - отметил замглавы Пскова.

Мануйлов Андрей Евгеньевич – заслуженный учитель России. В 1999 году был победителем областного этапа конкурса «Учитель Года», призером конкурса «Лидер в образовании», лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Награжден знаком «За развитие детско-юношеского туризма РФ». Педагогический стаж 27 лет. Искренние соболезнования родным и близким.