Житель Псковской области выстрелил гостю в грудь из-за ревности

Фото: следственный комитет Псковской области

Жителя Опочецкого района обвиняют в убийстве на почве ревности. Об этом сообщили в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В ночь на 19 января 50-летний обвиняемый, находился дома, в одной из деревень Опочецкого района. К нему в гости зашел знакомый, который после непродолжительного застолья лег с сожительницей обвиняемого в кровать.

В следственном комитете сообщили, что обвиняемый приревновал женщину к гостю, и выстрелил сопернику в грудь из ружья. Потерпевший скончался на месте. Ревнивцу предъявлено обвинение, на данный момент он заключен под стражу.