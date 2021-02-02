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Часть псковских автобусов решено «законсервировать»

Источник:kp.ru
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Часть старых автобусов законсервируют до востребования

Часть старых автобусов законсервируют до востребования

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Часть псковских автобусов старого типа решено «законсервировать» на базе города Острова. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

- Не все старые автобусы будут списаны, часть из них будут законсервированы и использоваться в случае схода подвижного состава в городе. Снятые с рейсов автобусы будут просто заменены на те, которые законсервированы. А часть будет, действительно, списана и утилизирована.

Борис Елкин пояснил, что решать, какие автобусы отправятся на базу "до востребования", а какие на утилизацию, в Псковпассажиравтотрансе будут по мере износа транспорта.

Внимание на дорогу!