Часть псковских автобусов решено «законсервировать»

Часть старых автобусов законсервируют до востребования Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Часть псковских автобусов старого типа решено «законсервировать» на базе города Острова. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

- Не все старые автобусы будут списаны, часть из них будут законсервированы и использоваться в случае схода подвижного состава в городе. Снятые с рейсов автобусы будут просто заменены на те, которые законсервированы. А часть будет, действительно, списана и утилизирована.

Борис Елкин пояснил, что решать, какие автобусы отправятся на базу "до востребования", а какие на утилизацию, в Псковпассажиравтотрансе будут по мере износа транспорта.