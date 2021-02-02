Имущество птицефабрики «Псковская» выставлено на продажу

С 18 января по 14 марта состоятся торги из-за банкротства ООО «Птицефабрика «Псковская», сообщили в Российском аукционном доме.

Торги пройдут в виде публичного предложения на электронной торговой площадке. На данный момент на продаже находятся 4 лота. Среди них площадка по производству диетического мяса бройлеров в деревне Писковичи Псковского района, площадка по производству комбикорма в Пскове на 1-й Поселочной улице, производственная площадка в деревне Тямша, включающая участок 47 га и 67 зданий площадью 90 тыс. кв. м, а также оборудование.

«На данный момент все площадки птицефабрики «Псковская» заморожены. Но несмотря на это, данные активы имеют большой потенциал для развития бизнеса в аграрном направлении. Кроме того, мы не исключаем возможность перепрофилирования некоторых площадок под нужды другой отрасли», – отметила Ольга Желудкова, генерального директора РАД.