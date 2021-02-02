Госархив Псковской области рассказал о «рояле преткновения»

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Государственный архив Псковской области в своем официальном Instagram-аккаунте рассказал комичную историю про рояль на основе приказа Великолукского районного отдела народного образования от 1935 года.

«Некоторые документы могут служить идеями для комичных сценок о жизни людей в тех или иных столетиях», – отметили специалисты перед началом рассказа.

Фото: госархив Псковской области

В приказе речь идет о музыкальном инструменте, который образцовая школа №1 забрала у своих коллег из средней школе №3. Те не стали мириться с кражей и пошли с жалобой к начальству.

В комитете в ответ на жалобу ответили, что считают захват музыкального инструмента «совершенно недопустимым и незаконным». Председатель Великолукского Райисполкома т. Наумова приказала немедленно вернуть рояль в школу и отметила, что ей должны в тот же день доложить о ситуации.