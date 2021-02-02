Фото: соцсети Дмитрия Маркова

Известного псковского фотографа Дмитрия Маркова задержали в Москве. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

Дмитрий Марков был задержан возле здания Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для блогера Алексея Навального. Марков уже успел опубликовать несколько снимков с места пребывания в своем профиле.

Фотограф пояснил, что к зданию Мосгорсуда он пришел без удостоверения фотокорреспондента.

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