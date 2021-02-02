Какие года рождения попадают под бесплатную диспансеризацию в 2021 году в Пскове

Диспансеризация псковичей в 2021 году

Опубликован список тех, кто может пройти бесплатное обследование в 2021 году в Псковской области. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в администрации региона.

"В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя будет определена группа здоровья. Если будет выявлено хроническое заболевание и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение" - сообщено в приказе Министерства здравоохранения от 2019 года.

В этом году под диспансеризацию в Псковской области попадают, рожденные: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003. Граждане страше 40 лет имеют право пройти диспансеризацию вне очереди.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо с полисом обратиться в поликлинику по прописке. Обследование пройдет в два этапа. В первый придется сдать все необходимые анализы и измерения. Во второй раз произойдет встреча с терапевтом, где врач озвучит итоги. При необходимости, выпишет необходимые направления к специалистам или курс лечения.