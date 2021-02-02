Cуд оставил решение по делу Светланы Прокопьевой без изменений

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебное заседание проходило сегодня в 10:00 и длилось несколько часов. К делу приобщили новые материалы. Однако, суд принял решение оставить все без изменений.

Светлана Прокопьева была признана виновной по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей.