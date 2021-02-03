101 случай коронавируса зафиксировали сегодня в Псковской области

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В Псковской области за сутки обнаружили 101 новый случай заболевания коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 29 тысяч 751. Статистику опубликовал губернатор в своём Instagram-аккаунте.

За сутки 233 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 17 тысяч 943 псковича. «Число выздоровевших высокое, более чем в два раза превышает количество заболевших. Тенденция положительная, но торопиться со снятием ограничений не стоит», – отметил Михаил Ведерников.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 250 тысяч 622 человека, за сутки – 1 тысяча 68.