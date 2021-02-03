Детский рисунок 1935 года показал Псковский государственный архив

ФОТО: госархив Псковской области

Не только документы для сотрудников архива несут собой большую ценность. Сегодня фонд Государственного архива Псковской области поделился детским рисунком из далекого 1935 года.

История гласит, что это произведение было создано в рамках рисовального кружка, который был создан при избе-читальне колхоза «Смена» Камаевского сельсовета Великолукского района.

Детские рисунки того времени находятся в архиве Великолукского окружного отдела народного образования за апрель 1935 года. Кроме рисунков детей в хранилище хранятся списки тех, кто посещал кружок. Скорее всего, предполагают сотрудники архивов, его посещали братья и сестры разного возраста.