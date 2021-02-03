Более 50 кг корма школьники передали приюту «Невельские хвостики»

Фото: приют Невельские хвостики

Школьники Невельского района Псковской области передали более 50 килограммов продуктов приюту для животных «Невельские хвостики». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали сотрудники приюта.

В школе №1 им. К. С. Заслонова в рамках Всероссийской акции «Добрая суббота», учащиеся вместе с учителями в течение недели собирали продукты и расходный медицинский материал для животных. Всего за короткое время удалось собрать порядка 50-60 килограм корма.

«Огромная благодарность учителям школы, ученикам и их родителям. Нашим хвостикам этого надолго хватит» - передают сотрудники приюта своим помощникам.