Изменился номер телефона уполномоченного по правам ребенка в Псковской области

Фото из архива КП

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова сообщает об изменении номера телефона. Новость об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Звоните и обращайтесь!" - пишет детский омбудсмен.

Номера телефонов, по которому можно обратиться и записаться на приём к Уполномоченному по правам ребёнка, теперь следующие:

8(8112)299-157 (приёмная) 8(8112)299-159 (помощник) 8(8112)299-912 (факс) Также напоминаем, что приём ведётся по предварительной записи по улице Некрасова, д. 23.