Режим самоизоляции отменят для псковичей старше 65 лет

Фото из архива КП

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе по коронавирусу предложил перевести в разряд рекомендаций требование об обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет в разряд рекомендаций.

Требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы тоже станет рекомендацией. По словам главы региона, это требование для многих это стало «настоящим вызовом».

Он отметил, что меры по ограничению распространения коронавируса буду снимать поэтапно, чтобы избежать всплеска заболеваемости. «Эпидемиологическая ситуация в регионе объективно выравнивается, – отметил губернатор, добавив, что только на последней неделе снижение числа заболевших составило почти 20 %.