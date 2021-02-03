Смертность от коронавируса в Псковской области продолжит расти

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, что в регионе еще некоторое время ожидается рост смертности от коронавируса.

«Практически ежедневно увеличивается статистика смертей от COVID-19. Очевидно, что это результат прошедшего пика заболеваний. Еще какое-то время смертность будет расти», – рассказал Михаил Ведерников. Он обратил внимание на то, что в докладе хочет увидеть детальный анализ всех случаев смерти от COVID-19 и призвал обратить внимание на то, сколько умерших пациентов относилось к группе риска и соблюдались ли все требования по лечению.

Динамика распространения COVID-19 в Псковской области замедлилась более чем в три раза. «Эпидемиологическая ситуация в регионе объективно выравнивается» – отметил Михаил Ведерников добавив, что на данный момент быстро увеличивается и количество выздоровевших.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина назвала причину высокой смертности от коронавируса в Псковской области.

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