Меры по предотвращению COVID-19 в Псковской области продлят до 16 февраля

Фото из архива КП
О продлении мер по предотвращению распространения COVID-19 сообщил Михаил Ведерников во время оперштаба 3 февраля, пишет корреспондент Комсомолькой правды в Пскове.
Продление антиковидных мер назначено до 16 февраля. Кроме этого, рассматривается возможность отмены обязательного перевода 30% сотрудников на удаленную работу.
«Если кривая статистика не пойдёт вверх, то перейдём к следующему этапу снятия ограничений», - отметил Михаил Ведерников.
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