Дополнительная остановка появится у поездов, заезжающих в Великие Луки

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Дополнительная остановка «Локомотивное Депо» появится с 5 февраля у пригородных поездов, следующих по маршруту Великие Луки – Осташково и обратно. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно действующему расписанию поездов № 6694/6672, курсирующих по маршруту Великие Луки — Осташков, перевозка пассажиров осуществляется по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление со станции Локомотивное Депо будет осуществляться в 8:13, прибытие на станцию Осташков в 13:40.

В обратном направлении «Осташков — Великие Луки» перевозка пассажиров осуществляется по следующему расписанию:

- отправление пригородного поезда № 6693 со станции Осташков в 13:48 и прибытие на станцию Локомотивное Депо в 19:13 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям; - отправление пригородного поезда № 6671 со станции Осташков в 14:20 и прибытие на станцию Локомотивное Депо в 19:41 по субботам.