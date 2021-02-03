69 очагов коронавируса сняты с контроля в Псковской области

.

69 очагов коронавируса сняты с наблюдения с начала пандемии в Псковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона на заседании оперативного штаба.

Александр Нестерук сообщил, что за все время в регионе был зарегистрирована 71 очаг коронавирусной инфекции. На данный момент на контроле находятся два очага: в детском саду в Псковской области и в Дедовичской районной больнице.

Врач также отметил, что по уровню заболеваемости в относительных цифрах Псковская область занимает 11 место в России.