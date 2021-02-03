Надежда Рагозина назвала причину высокой смертности от коронавируса в Псковской области

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Причину высокой смертности псковичей от COVID-19 объяснила на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

«Сейчас регистрируются те смертельные исходы от коронавируса, которые наступили в ноябре и декабре, когда наблюдался подъём заболеваемости», – рассказала Надежда Рагозина. Она отметила, что доля пациентов с коронавирусом, которые скончались на дому, невелика.

Михаил Ведерников сообщил, что смертность от коронавируса в регионе некоторое время продолжит расти и призвал проанализировать все случаи смертей от коронавируса.