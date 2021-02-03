Пациенты с COVID-19 смогут проходить процедуру гемодиализа в апреле

Фото из архива КП

Сегодня, 3 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный прием граждан, где был рассмотрен вопрос лечения от коронавирусной инфекции гемодиализных пациентов. Об этом сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в администрации региона.

С просьбой помочь в решении вопроса к губернатору обратилась псковичка Елена Пшеничная. Она сообщила, что на данный момент филиалы в Псковской области закупили оборудование для гемодиализа, однако все дело в нехватке специалистов, которые могут проводить лечение.

В регионе эту проблему можно исправить с помощью обучения специалистов, но только в очном режиме и с февраля. В следующий понедельник в медицинский центр «Склиф» на обучение гемодиализу решено отправить два специалиста из Пскова и Великих Лук.

По решению губернатора, гемодиализные пациенты с коронавирусом смогут пройти процедуру гемодиализа уже в апреле 2021 года.