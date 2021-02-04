5 февраля программу о Пскове покажут на телеканале «Моя планета»

Фото: Туристский информационный центр Псковской области.

Завтра в 21:20 Псков покажут на телеканале «Моя планета» в программе «Один день в городе». Об этом сообщает «Туристский информационный центр Псковской области».

Съёмочная группа работала в городе с 13 по 15 декабря 2020 года. Ведущая программы Диана Джалалова осмотрела несколько объектов Псково-Изборского музея заповедника, побывала в кузнице и мастерской художника и познакомилась с псковской кухней.

Во второй съёмочный день сотрудники телеканала познакомилась с современным искусством Пскова, увидели Свято-Троицкий кафедральный собор и выставку «Собор церковного искусства», которая до недавнего времени размещалась во Дворе Постникова.

Кроме того, в съёмках принял участие псковский художник, музыкант, байкер Александр Бушуев.