Один человек погиб и один впал в кому после пожара в Пскове

Фото: telegram-канал «Псковская сводка».

В Пскове при пожаре в пятиэтажном доме погиб один человек, ещё один впал в кому. Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

Вчера в 18:48 на улице Народной, 12 в пятиэтажке произошел пожар в двухкомнатной квартире. Спасатели эвакуировали из дома 7 человек. 48-летнего мужчину с диагнозом отравление продуктами горения доставили в Псковскую областную клиническую больницу. В настоящее время пострадавший находится в коме.

Кроме того, на месте пожара было обнаружено тело погибшего 37-летнего мужчины. Сообщается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.