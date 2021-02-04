Опубликован рейтинг самых зараженных коронавирусом районов Псковской области

Фото из архива КП

Сегодня, 4 февраля, в Псковской области опубликовали рейтинг зараженности районов коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщили в официальном сообществе telegram-канала Псковской области.

По-прежнему, самым зараженным районом региона остается Псковский, далее идут Островский и Невельский районы.

На последней строчке остаются Усвятский район, немногим больше в Красногородском и Локнянском.

Вчера в Псковской области озвучили план по снижению мер самоизоляции. Отмена запретов коснулась нескольких долгожданных сфер региона.