1 147 тестов на коронавирус сделали за сутки в Псковской области

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1 147 тестов на коронавирус сделали за минувшие сутки в Псковской области. За все время пандемии в регионе провели 251 тысячу 769 тестов на COVID-19.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина заявила на вчерашнем оперативном штабе, что темпы тестирования на коронавирус в регионе снизились.

Она отметила, что на это есть объективные причины. По мере того, как снижается заболеваемость, снижается и спрос на исследования.

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