Михаил Ведерников: если статистика не поползёт вверх, можно планировать смягчение ограничений

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Через неделю, если в Псковской области не поднимутся темпы заболеваемости, в регионе перейдут к следующему шагу по смягчению действующего комплекса противовирусных мер. Об этом на своей странице в соцсети Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Если кривая статистики не поползёт вверх, сделаем следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер», – отметил он.

Основные изменения в противовирусный Указ, принятые по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса:

– Максимальная заполняемость театров и филармонии увеличивается с 25% до 50%;

– Экскурсионные группы увеличиваются до 25 человек;

– Возобновляется работа аквапарков при соблюдении всех санитарных требований;

– Требование к работодателям о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим становится рекомендательной нормой;

–С 10 февраля режим самоизоляции для людей 65+ становится рекомендательным;

– Действие остальных ограничений сохраняется до 9 февраля включительно.

Через неделю, если кривая статистики не поползёт вверх, сделаем следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер.