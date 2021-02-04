Вандалы повредили трубы теплосетей в Пскове

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Вандалы повредили сети теплоснабжения возле здания Пенсионного фонда в Пскове. Об этом сообщили на своем официальном сайте «Псковские тепловые сети».

«Между ним [Пенсионным фондом - ред.] и школой 23 проходит магистральный трубопровод. На нём часто собирается молодёжь и занимается разного рода делами», – рассказали на сайте и отметили, что они не против самих посиделок на труб. «Они могут собираться, рисовать на них, да бог с ними, но зачем портить изоляцию?, – задаются вопросом в теплосетях.

Фото: псковские теплосети

Специалисты рассказали, что недавно несколько вандалов, посидев на трубах, начали их бить ногами и прыгать на них. Главная беда в том, что 22 января трубы только закончили ремонтировать. «Потом к нам появляются вопросы, почему они текут? Почему изоляция вся погнута, почему вы снова отключили воду или отопление и так далее», – отметили специалисты и призвали псковичей не портить чужое имущество.