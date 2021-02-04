Объявлен аукцион на строительство в Пскове комплекса «Россия — моя история»

Фото с сайта парков «Россия — моя история»

Объявлен аукцион на строительство в Пскове выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история». Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

Здание будет возведено на улице Кузбасской дивизии. До начала строительства подрядчику необходимо получить разрешение на проведение земляных работ, согласовать все и разработать проект.

Уже после этого подрядная организация сможет приступить к постройке здания. Сдать объект необходимо до 30 сентября 2021 года.