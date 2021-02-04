Спасатели помогают жителям псковских островов хоронить умерших

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Спасатели помогают жителям островов Псковской области хоронить умерших, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на старшего водолазного специалиста аварийно-спасательной службы Псковской области Романа Тумановского.

Жителям островов помогают доставлять сотрудников полиции и следственных органов. Пожилым гражданам, в силу возраста, часто приходится вызывать медиков. «Иногда врачи на месте оказывают помощь, иногда приходится эвакуировать больного в сопровождении медицинского работника. Были случаи, мы даже обеспечивали похороны местных жителей. Приходилось перевозить покойника в гробу. Наша работа, к сожалению, предусматривает такие моменты», – отметил Роман Тумановский.

В арсенале АСС два типа судов на воздушных подушках: судно и катер. Главная их цель – аварийно-спасательные работы на акваториях Псковского, Чудского озера и реки Великой, спасение рыбаков, обеспечение жизнедеятельности островов Псковского озера и водолазных спусков и работ.

«Все перечисленные виды работ мы выполняли уже в начале зимы. Не так давно произошел отрыв льда на Чудском озере – спасали группу рыбаков, забирали их со льдины и вывозили на берег. В период становления льда обеспечивали жизнедеятельность островов – четыре острова: Белов, Залит, Колпина и Каменка», – рассказал специалист.