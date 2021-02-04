Порядка 200 студентов ПсковГУ не могут въехать в Россию из-за рубежа

Фото из архива КП

В Россию не могут попасть более 200 студентов. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в Telegram-канале Ректоры.рф.

«В настоящее время в Россию не могу въехать 243 иностранных студента и 85 иностранных слушателей, поступивших на программы предвузовской подготовки на русском языке», - отметила Наталья Ильина.

Несмотря на трудности с прохождением границы, студенты не прекращают обучаться в дистанционном режиме. Уже в феврале ПсковГУ встретит 51-го слушателя из Египта. Студенты приедут в Россию для обучения в очном формате.