Для подземного храма в Псково-Печерском монастыре исследуют почву

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

В Псково-Печерском монастыре продолжаются инженерно-геологические изыскания на площадке под будущий подземный храм в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

О первых буровых работах по изучению грунта сообщили около недели назад. Сейчас работы по инженерно-геологическим изысканиям продолжаются около церкви Варвары Великомученицы.

Возможный вид подземного храма изнутри

Решение о строительстве храма возникло по причине того, что Михайловский собор уже не может вместить всех прихожан. Планируется, что новый храм будет рассчитан на две тысячи человек и станет самым большим в епархии.