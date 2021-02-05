Псковские бармены хотят получать больше, чем им предлагают работодатели

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Псковские бармены, судя по резюме на сайте HeadHunter, рассчитывают на больший доход, чем тот, который им предлагают работодатели. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Псковичи обычно хотят большую зарплату, чем им могут предложить. Псковские бармены, судя по резюме на hh.ru, в среднем рассчитывали на доход порядка 30 тысяч рублей в месяц, а предложение от работодателей равнялось в 2020 году 29 тысячам рублей.

На работу обычно искали кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет, хотя пользовались спросом и начинающие специалисты, которым могли предоставить возможность обучения во время работы.

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