До 10 февраля псковичи могут поучаствовать в акции #читаю_Пушкина_МЦ

Фото: МЦ Псков

Молодёжный центр Пскова проводит акцию #читаю_Пушкина_МЦ, приуроченную к Дню памяти поэта, сообщили организаторы.

Чтобы принять участие в акции, нужно выложить в социальной сети «ВКонтакте» или Instagram видеоролик, на котором вы читаете любое произведение А.С.Пушкина. Запись необходимо опубликовать не позднее 10 февраля, сопроводив хэштэгом #читаю_Пушкина_МЦ.

После 10 февраля организационный комитет выберет самые яркие и интересные видеоролики, и они будут опубликованы в официальной группе Молодёжного центра